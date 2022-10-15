Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünyadan maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları
[Fotograf: AA]
Bartın'daki maden kazası nedeniyle taziye mesajları art arda geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti. ABD, Ukrayna, Pakistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ürdün de taziye mesajları paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Aliyev mesajında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını söyledi.
Türkiye'nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.
KKTC Cumhurbaşkanı taziye mesajı yayınladı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi.
Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer verildi.
Zelenskiy'den hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeni ile hayatını kaybedenler için Türkçe başsağlığı mesajı paylaştı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2022
Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, mesajında "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada patlamadan duyulan üzüntü dile getirildi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis de yardıma hazır olduklarını söyledi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, "Ürdün, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisindedir" ifadelerine yer verildi.
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