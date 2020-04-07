Koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği günlerde, izolasyon ve sosyal mesafe önemli. Bu durum sadece dışarıda değil bazı evlerde de uygulanıyor.

İş için Polonya'ya giden bir adam, Ukrayna'ya döndüğünde 14 günlük zorunlu karantina süresini evinde geçirmek istedi. Ancak, evde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçiren adam, çareyi polise gitmekte buldu.

Polis, adamı karantinaya alınan ancak barınacak yeri olmayanların kaldığı bir sağlık merkezine gönderdi.

Sakallarının sığacağı maskeler üretilecek

Bazı uzmanlar sakalın koronavirüs mücadelesinde risk oluşturduğu görüşünde.

İsrail, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında, uzun sakalını kesmek istemeyen Ultra Ortodoks Yahudiler için farklı bir yol buldu, sakallarının sığacağı maskeler üretileceğini duyurdu.

Yavru kediler akvaryumun içinde serbestçe dolaştı

ABD'de bir üniversite öğrencisi işitme engellileri unutmadı. Onlar için özel maske tasarladı. Ağız kısmı şeffaf olan yeni maskeyle işitme engelliler dudak okuma yoluyla iletişim kurabilecek.

Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bir akvaryum, salgın nedeniyle ziyaretçilere kapatılınca, yeni dünyaya gelen yavru kedilere gün doğdu. Balıkları ve dalgıçları dikkatle izleyen 5 yavru kedi, akvaryumun içinde serbestçe dolaştı.

Michigan eyaletinde de benzer görüntüler vardı. Sokakları boş bulan geyik sürüsü mahallede dolaşmanın tadını çıkardı. Evlerin bahçelerinde gezen geyiklerin görüntüsü kameralara böyle yansıdı.

Maskeli çikolata

Yunanistan'da ise bir çikolatacı, maske takmanın önemine farklı bir yolla değindi. Çikolatalarına şeker hamurundan maske taktı.