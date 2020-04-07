Yemen hükümetine bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi güçleri, Suudi Arabistan'ın gönderdiği askeri mühimmatın bulunduğu konvoyu Lahic vilayetine bağlı Yafi ilçesinde durdurdu.

Beyda'da İran destekli Husilerle şiddetli çatışmalara giren hükümet güçlerine askeri destek için gönderilen konvoyda 16 araç bulunduğu kaydedildi.

Güney Geçiş Konseyinden ise söz konusu duruma ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

BM COVID-19 çağrısı yapmıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Mart'ta Yemen'de çatışan taraflara yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılması ihtimaline karşılık tüm saldırıları durdurma çağrısı yapmış, Yemen hükümeti ile Husiler de ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermişti. Ancak birçok kentte hala çatışmalar devam ediyor.