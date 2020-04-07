Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, Batı Şeria'daki yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim birimi sakini bir grubun Ramallah’a bağlı Kubar beldesinde tarlada çalışan 2 Filistinliyi kaçırdığını açıkladı.

Assaf, Filistin makamlarının şu ana kadar kaçırılan Filistinlilerin akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.