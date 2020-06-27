Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyonu aştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 494 binden fazla kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 22 bin 416 aktif vaka bulunuyor.

Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 178 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 939'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 762 artarak 272 bin 364'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 159 bin 806 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Ekvador ve Kolombiya'da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 406'ya çıktı. Vaka sayısı da 700 artışla 53 bin 856'ya ulaştı.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 2 bin 811'e çıktı.

Vaka sayısının 3 bin 843 artarak 84 bin 442'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 1588 artarak kayıtlara, 34 bin 937 olarak geçti.



