Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'den Gazze'deki tarım alanlarına hava saldırısı
[Fotoğraf: AA]
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarına hava saldırısı düzenledi. Filistin'den saldırıyla ilgili ölü yada yaralı bilgisi paylaşılmadı.
İsrail'e bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki tarım alanlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e iki roket atıldığını ve İsrail'de sirenlerin çaldığını belirtmişti.
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