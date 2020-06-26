Türkiye, koronavirüsle mücadele döneminde yüzü aşkın ülkeye yardım eli uzattı.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldı.

Açıklamada, "Covid-19 ile mücadele ve uluslararası dayanışma kapsamında, ülkemiz Brezilya'ya desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, ülkemizce gönderilen 20 bin cerrahi maske Başkonsolosluğumuzca Tide Setubal Belediye Hastanesine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

[Fotoğraf: AA]

Covid-19 salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke Brezilya'da 54 bin 971 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 228 bin 114 kişide görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye, ABD'den sonra Covid-19'dan en fazla etkilenen Brezilya'ta yerli solunum cihazı desteğinde bulunmuştu.