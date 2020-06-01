COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 302 bin 150'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 839 bin 698 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 514 bin 992 ile Brezilya, 414 bin 878 ile Rusya, 286 bin 509 ile İspanya, 274 bin 762 ile İngiltere, 232 bin 997 ile İtalya, 194 bin 504 ile Hindistan, 188 bin 882 ile Fransa izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 83 bin 17 vaka kayda geçti.

Dünya genelinde can kaybı ise 374 bin 554'e ulaştı.