Dünya Tetris Şampiyonası'nı 16 yaşındaki genç kazandı

1980'lerin sonunda piyasaya sürülen efsanevi oyunun şampiyona finali ABD'nin Oregon eyaletinde gerçekleşti.
Finalin sürpriz kazananı Joseph Saelee, turnuvanın sekiz yıllık tarihinde yedi kez şampiyon olan Jonas Neubauer'ı yendi.
Kaynak: Le Monde
ABD'nin California eyaletinden 16 yaşındaki Joseph Saelee, Oregon'daki Klasik Tetris Dünya Şampiyonası'nın büyük finalinin sürpriz galibi oldu.
Finalin sürpriz kazananı Joseph Saelee, turnuvanın sekiz yıllık tarihinde yedi kez şampiyon olan Jonas Neubauer'ı yendi.
Kaynak: Le Monde