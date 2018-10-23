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Dünya Tetris Şampiyonası'nı 16 yaşındaki genç kazandı

ABD'nin California eyaletinden 16 yaşındaki Joseph Saelee, Oregon'daki Klasik Tetris Dünya Şampiyonası'nın büyük finalinin sürpriz galibi oldu.

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Dünya Tetris Şampiyonasını 16 yaşındaki genç kazandı

1980'lerin sonunda piyasaya sürülen efsanevi oyunun şampiyona finali ABD'nin Oregon eyaletinde gerçekleşti.

Finalin sürpriz kazananı Joseph Saelee, turnuvanın sekiz yıllık tarihinde yedi kez şampiyon olan Jonas Neubauer'ı yendi.

Kaynak: Le Monde

Etiketler: Dünya Tetris Şampiyonası, California
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