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Danimarka, Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmayacak

Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen, Suudi Arabistan’da düzenlenen ve "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmayacaklarını açıkladı.

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Danimarka, Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansına katılmayacak

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, ülkesinden bir temsilcinin toplantıya katılıp katılmama konusundaki kararına dair basına açıklama yaptı.

"Açık ve net bir cevap"

Samuelsen, gelinen noktada konferansa katılmamayı tercih ettiklerini belirterek, kararın ciddi bir sinyal olduğunu dile getirdi.

Danimarka’nın aynı zamanda Avrupa ve ABD’li müttefikleriyle Suudi Arabistan’a koordineli şekilde baskı uyguladığını ve bunun işe yaradığını aktaran Samuelsen, konferansa katılmamalarının Danimarka’nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yaşananlardan memnuniyetsizliğini göstermek için açık ve net bir cevap olduğunu söyledi.

Danimarka’nın geçen yıl Suudi Arabistan’a 7,2 milyar kron'luk (6,4 milyar lira) ihracat yaptığı kaydedildi.

40 isimden boykot kararı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek FII Konferansı'na daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim konferansı boykot kararı aldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, Suudi Arabistan'da bugün başlayıp 25 Ekim'e kadar sürecek FII Konferansı'nın boykotların gölgesinde geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tepki, Suudi Arabistan, danimarka, Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı, Çöldeki Davos
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