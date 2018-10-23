Birleşmiş Milletler: Fransa'daki peçe yasağı insan haklarının ihlali

Fransa'da 2012 yılında peçe giydikleri için yargılanan ve mahkum edilen 2 Müslüman kadının 2016 yılında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesine yaptıkları başvuru karara bağlandı.

"Yasak insan hakları ve dini özgürlüğün ihlali anlamına geliyor"

BM İnsan Hakları Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa’da 11 Ekim 2010'da yürürlüğe giren yasayla, kamuya açık yerlerde yüzü kapalı giysilerle dolaşılmasına "güvenlik gerekçesiyle" yasak getirildiği anımsatıldı.

Peçe taktıkları ve vücudun tamamını kapatan çarşaf giydikleri için ceza alan 2 kadının başvurusunu inceleyen Komite, verdiği kararda Fransa'daki yasağın insan hakları ve dini özgürlüğün ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada Komitenin, "Fransa'nın peçe yasağının neden gerekli olduğunu yeteri kadar açıklayamadığını tespit ettiği" vurgulanarak, yasağın 2 Müslüman kadının dini inançlarının gereğini yerine getirmelerine "orantısız" şekilde zarar verdiğinin altı çizildi.

Komitenin, "Fransa hükümetinin peçe yasağına dair gerekçeleri ve güvenlik kaygıları konusunda ikna olmadığı" belirtilen açıklamada, devletlerin belli durumlarda kimlik tespiti yapabilmek amacıyla bireylerden yüzlerini açmalarını talep edebileceği fakat peçe yasağının amacın dışında çok geniş kapsamlı olduğu ifade edildi.

Komitenin ayrıca söz konusu yasağın, peçe takan Müslüman kadınların kamu hizmetlerine erişimini engelleyecek, onları marjinalleştirecek ve evlerine hapsettirecek olumsuz etkileri olabileceği sonucuna vardığı kaydedildi.

Fransa'ya 180 gün

Kararın ardından, Fransa'nın 180 gün içinde rapor hazırlayarak Komite kararının uygulanması için attığı adımları bildirmesi gerekiyor. Bu adımların içerisinde, başvuruları haklı bulunan 2 Müslüman kadına tazminat ödenmesi ve 2010'da getirilen yasağın gözden geçirilmesi de dahil gelecekte benzer ihlallerin önlenmesi için alınan tedbirler yer alıyor.

Komite ilk defa peçe konusunda bir karar aldı.

Komite tarafından alınan karar, Fransız hükümetine yasayı değiştirmesi için zorunluluk getirmiyor. Ancak kararın, peçe yasağının kaldırılması yönünde Fransız hükümeti üzerinde baskı oluşturacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA