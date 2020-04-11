İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 95'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, COVID-19 vaka sayısının 10 bin 95'e ulaştığını, 1061 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.

İkiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Latin Amerika'da COVID-19 vaka sayısı 50 bini aştı

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 50 bini geçti.

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da 2 bin 218 kişinin hayatına mal olan virüs, 54 bin 953 kişide görüldü.

Bölgede virüs kaynaklı ilk ölümün görüldüğü Brezilya, 1057 ölüm ve 19 bin 638 vaka sayısıyla "bölgede COVID-19'dan en çok etkilenen ülke" olarak öne çıkıyor.

Bölge ülkelerindeki COVID-19 nedeniyle ölü ve vaka sayıları şöyle:

"Ekvador 297 / 7 bin 161, Şili 65 / 6 bin 501, Peru 169 / 5 bin 897, Kolombiya 69 / 2 bin 223, Arjantin 81 / 1894, Uruguay 7 / 473, Bolivya 19 / 268, Venezuela 9 / 171, Paraguay 6 / 129, Meksika 194 / 3 bin 441, Panama 66 / 2 bin 752, Dominik Cumhuriyeti 126 / 2 bin 620, Küba 15 / 564, Kosta Rika 3 / 558, Honduras 23 / 382, Guatemala 3 / 126, El Salvador 6 / 117, Haiti 2 / 31 ve Nikaragua 1 / 7."