Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 256'ya, Mısır'da 135'e, Fas'ta 107'ye yükselirken, Tunus'ta toplam vaka sayısı 671 oldu.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 21 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybının 256'ya çıktığını söyledi.

Ülkede 21 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 1761'e ulaştığını kaydetti.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 135'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 95 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1794'e çıktığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha salgın nedeniyle vefat ettiği ve toplam can kaybının 107'ye çıktığı duyuruldu

Ülkede 74 kişide daha COVID-19'a rastlandığı belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 1448 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 yeni COVID-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 671'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede en son COVID-19 kaynaklı can kaybı 25 olarak açıklanmıştı.