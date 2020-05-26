Dünya, aylardır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Virüs 5 milyon 637 bin kişiye bulaştı. Can kaybı 349 bini geçti. Hastalığı yenenlerin sayısı da artıyor, 2 milyon 400 binden fazla kişi sağlığına kavuştu. Kısıtlamalar adım adım gevşetilirken, Dünya Sağlık Örgütü uyardı: "Hala salgının birinci dalgasının ortasındayız."

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 402 bin 240 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

Çin'den dalga dalga dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en fazla vakanın görüldüğü üç ülke Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Rusya. Bu üç ülkede, 2 milyon 450 bin kişiye virüs bulaştı.

Salgın, Güney Amerika'da hızla yayılıyor. 376 binden fazla vakayla Amerika Birleşik Devletleri'nden en sonra ikinci sırada yer alan Brezilya'da, virüsün bulaştığı insan sayısının çok daha fazla olabileceği vurgulanıyor. Bir günde yaklaşık 5 bin kişiye koronavirüs tanısı konan Şili'de de vaka sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Hindistan'da bir gün içinde 6 bin 500'den fazla kişiye daha koronavirüs bulaştığı belirlendi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 146 binin üzerinde.

Salgının başlangıç noktası Çin'de ise 7 yeni vaka tespit edildi. Hastaların tamamını yurt dışından dönen Çinliler oluşturuyor.

Güney Kore'de de 19 yeni vaka var. Vaka sayısı, Kazakistan'da 9 bine, Azerbaycan'da da 4 bin 270'e çıktı.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok yerde salgınla mücadele için uygulanan kısıtlamalar adım adım gevşetiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ise, koronavirüs salgınında birinci dalganın bitmediğine işaret ediyor. Son olarak "Salgının birinci dalgasının ortasındayız" açıklaması geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, salgınla birlikte adı sıklıkla gündeme gelen "Hidroksiklorokin" ilacının denemelerini de askıya aldı. Bir araştırma, ilacın hastalarda kalp sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen hafta önlem olarak söz konusu ilacı kullandığını açıklamıştı.