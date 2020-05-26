Kuvvetli rüzgar, üzerinde yürüdüğü metal levhayı uçurdu. Bir kişi, levhayla birlikte savruldu. Olay, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaşandı. Kentte etkili olan şiddetli fırtına yüzünden 3 kişi hayatını kaybetti. Elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu. Yaklaşık 100 bin kişi de elektriksiz kaldı.

Evler zarar gördü ağaçlar devrildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde de kasırga etkili oldu. Missouri eyaletinde kuvvetli rüzgarla beraber dolu yağdı. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Teksas eyaletinde evler zarar gördü, ağaçlar devrildi. Yaralanan olmadı.

Aşırı yağışlar sele neden oldu

Arkansas eyaletinde de hortum korkuttu. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde hortumun büyüklüğüne dikkat çekildi. Şiddetli yağış ve fırtınaya karşı bölge halkı uyarıldı. Florida eyaletinde aşırı yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Avustralya'da 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Avustralya'da da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahilde dev dalgalar yükseldi. Kıyı kesimlerini etkisi altına alan fırtınanın hızı saatte 126 kilometreye ulaştı. Ülkenin batısındaki fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. 50 binden fazla hanede elektrik kesintileri yaşandı.

47 derece sıcaklık bunalttı

Hindistan'da ise aşırı sıcak hava bunalttı. 47 dereceye kadar ulaşan sıcaklık zor anlar yaşattı.