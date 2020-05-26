Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 402 bin 240 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD 467 bin 134, İspanya 196 bin 958, Almanya 162 bin, Brezilya 153 bin 833, İtalya 144 bin 658, Rusya 131 bin 129, Türkiye 120 bin 15, İran 109 bin 437, Çin 78 bin 277 ve Fransa 65 bin 199 oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 634 bin 586'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 350 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.