COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 195 milyon 3 bin 206'ya yükseldi.

ABD, 35 milyon 201 bin 647 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 31 milyon 411 bin 262 ile Hindistan, 19 milyon 688 bin 663 ile Brezilya, 6 milyon 149 bin 780 ile Rusya, 5 milyon 993 bin 937 ile Fransa, 5 milyon 697 bin 912 ile İngiltere, 5 milyon 601 bin 608 ile Türkiye, 4 milyon 846 bin 615 ile Arjantin, 4 milyon 727 bin 846 ile Kolombiya ve 4 milyon 317 bin 415 ile İtalya izliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 178 bin 646 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 176 milyon 912 bin 789 kişiye ulaştı. 13 milyon 911 bin 771 hastanın ise tedavisi sürüyor.