Üsküp’te 58 yıl önce bugün meydana gelen deprem ve hayatını kaybeden bin 70 kişi anılıyor. Düzenlenen etkinlik her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir mezarlığındaki anıta çelenk bırakılması ile başladı.

Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarının desteğiyle Üsküp’ün farklı noktalarında fotoğraf sergileri, konserler, kan bağışı kampanyası düzenleniyor.

Şehri adeta yerle bir etmişti

26 Temmuz 1963 sabahı, saatler 05:17’yi gösterdiğinde Üsküp, 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

20 saniye süren sarsıntı, yalnız bu kadim şehri yerle bir etmekle kalmadı, Üsküplülerin hayatını da altüst etti.

İlerleyen iki saat boyunca devam eden artçı sarsıntıların sonunda tablo içler acısıydı.

Kuzey Makedonya tarihindeki bu en büyük doğal felakette 1 bin 70 kişi yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı. Yaklaşık 20 bin evin yıkıldığı depremde 200 bin kişi evsiz kaldı.

Üsküp’e “Dayanışma Şehri” unvanı

58 yıl önce yaşanan depremin ardından Üsküp, dünyanın dört bir yanından uzanan yardım eli sayesinde yaralarını sarmayı başardı.

Soğuk savaş yıllarında Rusya ve ABD dahil, neredeyse tüm dünya ülkelerinin yardıma koştuğu Üsküp, bu acı felaket sonrasında yaşanan dayanışma sayesinde “Dayanışma Şehri” unvanına sahip oldu.