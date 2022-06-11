12 Haziran 'Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü' nedeniyle derlenen bilgilere göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımlanan son raporu dünya genelinde işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısının son yıllarda artarak dünya çapında 160 milyona yükseldiğini ortaya koydu.

İstatistikler, dünya genelinde ülkelerin nüfus sayıları ele alındığında, 160 milyon civarındaki çocuk işçi sayısının 8 ülke dışında tüm ülkelerden daha kalabalık bir nüfusa denk düştüğünü ortaya koyuyor.

Rapor, dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olarak çalıştığını ortaya koyarken, az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor.

Gerekli önlemler alınmazsa sayı 169 milyona yükselebilir

2020'de yayımlanan raporda COVID-19 salgını nedeniyle 9 milyon çocuğun daha risk altında olduğu kaydedildi.

Gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2022 sonu itibarıyla çocuk işçi sayısının 169 milyona yükselmesi raporda yer alan bir başka endişe olarak göze çarpıyor.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, çocuk işçilikle mücadeleye yönelik yaptığı açıklamada, bu konuda bugüne dek olumlu adımların atıldığını ancak son gelişmelerin uyarı niteliğinde olduğunu belirttiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık çocuk işçiliğiyle mücadele noktasında bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Son yıllarda bazı bölgelerde olumlu gelişim kaydedilse de özellikle 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuk grubunda dünya çapında verilen mücadele durma noktasına geldi. COVID-19'un yoksulluğu ve eşitsizliği arttırması ve kapanan okullar nedeniyle milyonlarca çocuğun daha risk altına girmesine yol açtı. Eğer hükümetler seviyesinde gerekli önlemler alınmazsa, çocuk işçi sayısı 9 milyon daha artarak 169 milyona yükselebilir. "

Çocuk işçilerin kırsal kesimdeki oranı daha yüksek

Rapora göre, çocuk işçilerin yüzde 70'i tarım (112 milyon), yüzde 20'si hizmet (31,4 milyon) ve yüzde 10'u da (16,5 milyon) endüstri sektöründe çalışıyor.

Çocuk işçiliğinde kırsal kesimdeki oran yüzde 14 iken, şehir bölgelerinde bu oran yüzde 5 seviyesinde seyrediyor.

Yaşları 5 ila 11 olan çocuk işçilerin yüzde 28’i, yaşları 12 ila 14 olanların ise yüzde 35’i okula gitmiyor.

Çocuk işçilerin yüzde 72'si ailesiyle çalışıyor. Aile ile çalışmanın güvenli olabileceği düşüncesinin aksine çocuklar aile ile çalışsalar da tehlikeli işlerde yer alabiliyorlar.

Rapora göre, dünya genelinde yaşları 5 ila 17 olan 79 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor.

Çalışan çocuklar fiziksel ve psikolojik olarak zarar görme, eğitim hayatlarının kesintiye uğraması, temel haklarından mahrum kalma ve gelecek potansiyel fırsatları kaçırma gibi risklerle yüzleşiyor.

Veriler, çalışan çocuklar arasındaki tüm bölgelerde ve yaş gruplarında erkek oranının kız çocuklarından daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Buna göre 2000 yılında kız-erkek çocuk çalışan oranı birbirine çok yakın seyrederken, çocuk işçiliğiyle mücadele, son 20 yılda kız çocukları konusunda daha fazla gelişim gösterildi.

Burada verilere dahil edilmeyen "para almadan iş yapan çocukların" varlığı da raporda detay olarak yer alıyor.

Çocuk işçiliğin bölgesel durumu

Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, 2008'den bu yana çocuk işçiliği konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydederken, Sahra Altı Afrika'da durum kötüleşti.

Çocuk işçiliği oranı Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 13,3'ten 5,6'ya, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 10'dan 6'ya düşerken, Sahra Altı Afrika bölgesinde ise 2008-2012 döneminde düşüş olsa da 2012'de yüzde 21,4 olan oran 23,9'a yükseldi.

Sahra Altı Afrika çocuk işçilerin en yoğun olduğu bölge olarak dikkati çekiyor.

ILO, çocukların içinde bulunduğu kötü durumu vurgulamanın bir yolu olarak 2002 yılında ilk kez "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü"nü başlatmıştı.