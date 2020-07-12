COVİD-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 567 bin 913 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 487 bin 895 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 800 bin 420 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 355 bin 781 kişide COVİD-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 137 bin 403 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 840 bin 812), Hindistan (850 bin 827), Rusya (720 bin 547), Peru (322 bin 710), Şili (312 bin 29), İspanya (300 bin 988), Meksika (295 bin 268), İngiltere (288 bin 953), Güney Afrika (264 bin 184), İran (255 bin 117), Pakistan (248 bin 872), İtalya (242 bin 827), Suudi Arabistan (229 bin 480), Türkiye (211 bin 981), Almanya (199 bin 812), Bangladeş (181 bin 129), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (145 bin 362), Kanada (107 bin 347), Katar (103 bin 128), Arjantin (97 bin 509), Çin (83 bin 594), Mısır (81 bin 158), Irak (75 bin 194), İsveç (74 bin 898), Endonezya (74 bin 18), Ekvador (67 bin 209), Belarus (64 bin 767), Belçika (62 bin 606), Kazakistan (58 bin 253), Umman (54 bin 697), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 453), Filipinler (54 bin 222), Kuveyt (54 bin 58), Ukrayna (53 bin 521) ve Hollanda (50 bin 921)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 71 bin 492, İngiltere 44 bin 798, İtalya 34 bin 945, Meksika 34 bin 730, Fransa 30 bin 4, İspanya 28 bin 403, Hindistan 22 bin 696, İran 12 bin 635, Peru 11 bin 682, Rusya 11 bin 205, Belçika 9 bin 782, Almanya 9 bin 134, Kanada 8 bin 773, Şili 6 bin 881, Hollanda 6 bin 137, İsveç 5 bin 526, Türkiye 5 bin 344, Pakistan 5 bin 197, Kolombiya 5 bin 119, Ekvador 5 bin 31, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 3 bin 971, Mısır 3 bin 769, Endonezya 3 bin 535, Irak 3 bin 55, Bangladeş 2 bin 305, Suudi Arabistan 2 bin 181, Arjantin 1810, Ukrayna 1383, Filipinler 1372, Belarus 459, Kuveyt 386, BAE 331, Kazakistan 264, Umman 248 ve Katar 146."