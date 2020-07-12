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Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü.
Daykundi Valiliği Sözcüsü Abbas Kamyar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Patu ilçesinin Band Ziyaret köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Kamyar, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.
Sözcü Kamyar, saldırının ardından çıkan çatışmada 12 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: afganistan'da saldırı Daykundi patuSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 10:20
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