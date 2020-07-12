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ABD'de silahlı saldırı: 2 polis öldü
ABD'nin Teksas eyaletinin McAllen kentinde silahlı saldırıya uğrayan 2 polis öldü.
McAllen Emniyet Müdürü Victor Rodriguez, yaptığı açıklamada, 2 polis memurunun ihbar üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
Rodriguez, polislerin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.
Emniyet Müdürü, sabıka kaydı bulunan saldırgan Aldon Caramillo'nun, polis memurlarını vurduktan sonra intihar ettiğini aktardı.
Etiketler: abd saldırı silahlı saldırı polise saldırı Teksas mcallen aldon caramillo victor rodriguezSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 10:27
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