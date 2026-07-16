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Dünya
AA 16.07.2026 11:16

Dünya genelinde Çin'e dair olumlu görüşler ABD'yi geçti

Pew Araştırma Merkezi'nin 42 binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı ankette Çin'e dair olumlu görüşler ABD'ye ilişkin olumlu görüşleri geçti.

Dünya genelinde Çin'e dair olumlu görüşler ABD'yi geçti
[Fotograf: AA]

ABD'de yapılan ankette, dünya kamuoyunda Çin'e yönelik olumlu görüşlerin ABD'ye dair olumlu görüşleri geride bıraktığı belirlendi.

36 ülkeden 42 bin kişi ankete katıldı

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin şubat ile mayıs ayları arasında 36 ülkeden 42 binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı ankette, katılımcılara Çin ve ABD'ye ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete göre, 36 ülkenin 25'inde Çin'e ilişkin olumlu görüş bildirenlerin oranı, ABD'ye yönelik olumlu görüş bildirenlerden daha yüksek çıktı. İspanya, Endonezya, İtalya, Yunanistan ve Kanada, Çin'e dair olumlu algıların en fazla arttığı ülkeler arasında yer aldı.

Öte yandan, ankette, yalnızca Polonya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve İsrail'de ABD'ye yönelik olumlu görüşlerin Çin'in önünde olduğu tespit edildi.

Şi'ye Trump'tan daha fazla güveniliyor

Katılımcılara, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel meselelere yaklaşımlarına ve dış politikalarına ne ölçüde güvendikleri de soruldu.

Ankette, her iki lidere duyulan güvenin genel olarak yüzde 50'nin altında kaldığı ancak birçok ülkede Şi'ye duyulan güvenin Trump'a kıyasla daha yüksek olduğu belirlendi.

İlk kez bu kadar fazla ülkede Çin'e ilişkin olumlu görüşler var

Kamuoyu araştırmasını yürüten isimlerden Jonathan Schulman, BBC'ye yaptığı açıklamada, Pew Araştırma Merkezi'nin 2022'den bu yana ABD ve Çin gibi büyük güçlere yönelik küresel algıyı takip ettiğini belirterek, ilk kez bu kadar fazla ülkede Çin'e ilişkin olumlu görüşlerin ABD'yi geride bıraktığını vurguladı.

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