Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 114 bin 458 olarak güncelledi.

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 27 kişinin öldüğü, 64 bin 270 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 136, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 463, İran'da 237, Güney Kore'de 54, ABD'de 27, Fransa'da 30, İspanya'da 30, Japonya'da 16, Irak'ta 7, İngiltere'de 5, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 2, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 757, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 116 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.