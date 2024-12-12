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Dünya
AA 12.12.2024 12:13

Dünya Ekonomik Forumu: Emisyonlar "2050 net sıfır" hedefi için yeterli hızda düşmüyor

Dünyada emisyonları düşürmenin zor olduğu sekiz sektörde son dönemde azalma görülmesine rağmen, emisyonlar "2050 net sıfır emisyon" hedefine ulaşmak için yeterli hızda gerilemiyor.

Dünya Ekonomik Forumu: Emisyonlar "2050 net sıfır" hedefi için yeterli hızda düşmüyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "Sıfır Emisyon Sanayi Takipçisi" raporuna göre, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 40'ını oluşturan çelik, alüminyum, çimento, birincil kimyasallar, petrol ve gaz, havacılık, nakliye ve kamyon taşımacılığı olmak üzere sekiz sektörde emisyonlardaki azalmanın etkisiyle mutlak emisyonlar 2023'te önceki yıla göre yüzde 0,9 düştü.

Küresel enerji sektörü kaynaklı emisyonlar ise bu dönemde yüzde 1,3 arttı.

Küresel emisyonlarda kaydedilen ilerleme, 2050 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için gerekenin oldukça gerisinde kalırken, bu hedefe ulaşmak için 30 trilyon dolar ilave yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan, emisyonlarda gereken azalmanın neredeyse yarısının dünyada halihazırda ticari olarak kullanılabilen teknolojilerle sağlanabileceği hesaplanıyor.

Rapora göre yapay zeka temiz enerji dönüşümü için dönüştürücü bir potansiyel sunmakla birlikte, enerji talebini ve rekabeti de artırarak sektör liderlerine ve politika yapıcılara yeni fırsatlar ve zorluklar sunabilir.

WEF Enerji Merkezi Başkanı Roberto Bocca, rapora ilişkin değerlendirmesinde, gidecek uzun bir yol olmasına rağmen zor sektörlerde emisyonların azalmasının cesaret verici olduğunu belirterek, "Bu durum, söz konusu sektörlerde enerji dönüşümüne yatırım yapıldığını gösteriyor. 2050 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak, bu sektörlerde gereken sermayeyi bulabilmek için benzeri görülmemiş bir iş birliği ve finansal inovasyon gerektiriyor. Ancak, şimdi hareket geçmek için gerekli teknoloji ve politika çerçevesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

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