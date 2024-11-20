Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail'de 270 Filistinli çocuğun tutukluluğu devam ediyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İşgalciler, çoğu Ofer ve Megiddo hapishanelerinde olmak üzere en az 270 Filistinli çocuğu tutuklamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bu rakama İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu çocukların dahil olmadığına işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail, genel olarak Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilere karşı zorla kaybettirme suçu işliyor" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetli kısıtlamalara rağmen bazı kurumların heyetleri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukları ziyaret etmeyi başardı. Heyetlerin görüşebildiği Filistinli çocuklar, maruz kaldıkları işkence ve vahşetin düzeyini yansıtan ifadeler verdi. Hapishane yönetiminin çocuk mahkumlara karşı benzeri görülmemiş dayak, işkence ve taciz içeren sistematik suçlar işlediği doğrulandı."

İsrail Meclisi (Knesset), 7 Kasım'da 14 yaşından küçük Filistinli çocuklara hapis cezası uygulanmasını mümkün kılan bir yasayı kabul etmişti.

Knesset'ten yapılan açıklamaya göre, yasa kapsamında, "5 yıl süreyle geçici bir düzenleme yapılacağı" ve "14 yaşın altındakilerin cinayet ve terör eylemi sayılan bir suç işlemesi durumunda, kapalı bir tesiste tutulabileceği, 14 yaşını doldurduktan sonra ise cezasını hapiste geçirmeye devam edeceği" belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Dünya Çocuk Hakları Günü dolasıyla sosyal medya hesabından Filistinli çocukların durumuna ilişkin, işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların korku ve endişe içinde yaşadığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçlerinin saldırılarında 170'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 985 Filistinli öldü, 104 bin 92 kişi yaralandı.

Bu saldırılarda, Gazze'de 35 binden fazla çocuk da ebeveynini veya anne-babasından en az birini kaybetti.