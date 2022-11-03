Dünya Bankası, Nijerya'daki kız çocuklarını güçlendirme projesi için 7 milyon dolar daha destek sağladı.

Projenin kızlar için güvenli ve erişilebilir öğrenme alanları yaratmayı amaçladığını kaydeden Oyetomi, Dünya Bankası'nın verdiği fonun ülkenin 10 eyaletindeki kız çocukları için kullanılacağını vurguladı.

Oyetomi, Dünya Bankası'nın aynı projeyi desteklemek için temmuzda 5 milyon dolar sağladığını anımsattı.