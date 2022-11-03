Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Nijerya'daki kız çocukları için 7 milyon dolar destek
[Fotograf: AA]
Kadın İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkileri Müdürü Olujimi Oyetomi, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankası'nın Nijerya'da "Ergen Kız Çocuklarını Güçlendirme" projesine 7 milyon dolar daha destek sağladığını belirtti.
Dünya Bankası, Nijerya'daki kız çocuklarını güçlendirme projesi için 7 milyon dolar daha destek sağladı.
Projenin kızlar için güvenli ve erişilebilir öğrenme alanları yaratmayı amaçladığını kaydeden Oyetomi, Dünya Bankası'nın verdiği fonun ülkenin 10 eyaletindeki kız çocukları için kullanılacağını vurguladı.
Oyetomi, Dünya Bankası'nın aynı projeyi desteklemek için temmuzda 5 milyon dolar sağladığını anımsattı.
Etiketler: Dünya Bankası Nijerya
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