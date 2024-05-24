Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2024 07:34

Dünya Bankası: Filistin Yönetimi'nin mali durumu önemli ölçüde kötüleşti

Dünya Bankası, Filistin Yönetimi'nin mali durumunun son üç ayda önemli ölçüde kötüleştiğini ve bu durumun mali çöküş riskini artırdığını duyurdu.

Dünya Bankası: Filistin Yönetimi'nin mali durumu önemli ölçüde kötüleşti

Banka, "Ortadoğu'daki Çatışmanın Filistin Ekonomisine Etkisi" başlıklı raporunu yayımladı.

Filistin Yönetimi'ne ödenecek gelir transferlerindeki ve ekonomik aktivitedeki büyük düşüş nedeniyle gelir akışlarının büyük ölçüde kesildiği belirtilen raporda, Filistin Yönetimi'nin mali durumunun son üç ayda önemli ölçüde kötüleştiği ve bu durumun mali çöküş riskini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Raporda, "Gelir tutarı ile temel kamu harcamalarını finanse etmek için gereken tutar arasındaki hızla açılan fark, mali krize yol açıyor. 2023 sonu itibarıyla bu finansman açığı 682 milyon dolara ulaştı. Bu farkın gelecek aylarda ikiye katlanarak 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin ekonomisinin 2024'ün ilk aylarında büyük bir şok altında olmaya devam ettiği belirtilen raporda, 2024'e ilişkin görünümün oldukça belirsiz kalmaya devam ettiği, ekonomik daralmanın bu yıl yüzde 6,5 ila yüzde 9,6 arasında olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

"Yarım milyona yakın iş kaybı yaşandı"

Raporda, Filistin ekonomisinde Ekim 2023'ten bu yana yarım milyona yakın iş kaybı yaşandığı belirtildi.

Filistinlilerin genel yoksulluk oranının 2023 ortalarında yüzde 32,8 seviyesinde olduğu kaydedilen raporda, yoksulluk oranının Gazze'de yüzde 64'e yakın, Batı Şeria'da ise yüzde 12 civarında olduğu bildirildi.

Raporda, kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2023'te 2022'ye kıyasla yüzde 12 düşüşle 3 bin 360 dolar seviyesinde gerçekleştiği, yalnızca Gazze'de yüzde 28'lik düşüş yaşandığı kaydedildi.

Gazze'de kişi başına düşen gelirin Batı Şeria'nın yaklaşık beşte biri kadar olduğu belirtilen raporda, 2023'te Gazze'nin kişi başına düşen reel gelirinin şimdiye kadarki en düşük seviyede kaydedildiği aktarıldı.

ETİKETLER
Dünya Bankası Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İsrail Batı Şeria'da pek çok kente baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:17
Ocaktan gaz sızdı, yaşlı çift hayatını kaybetti
08:08
Papua Yeni Gine'de heyelan: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti
08:33
18 ilde FETÖ operasyonu: 45 gözaltı
06:53
İsrail Batı Şeria'da pek çok kente baskın düzenledi
07:41
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
05:13
Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
FOTO FOKUS
Taksici uyuyakaldı, müşteri direksiyona geçti
Taksici uyuyakaldı, müşteri direksiyona geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ