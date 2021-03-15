ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 14 Aralık’tan bu yana yetişkinlerin yüzde 13’ünü oluşturan yaklaşık 35 milyon kişinin aşılandığını açıkladı.

Biden yönetimi Johnson&Johnson'dan ek 100 milyon doz satın alınması talimatı verdi.

Beyaz Saray, ekstra dozların tedarik sorununa karşı önlem ve çocukların aşılanmasına yardımcı olması için alımlarını arttırdı. Yılın ikinci yarısında alınacak aşılar 200 milyon kişiye yetecek.

Aşı stoğu tepki aldı

Dünyada aşı tedarik sıkıntısı yaşanırken ABD'nin bu kadar çok aşıyı stoklaması tepki çekti.

Biden da bu durumu kabul etti, amacının COVID-19'u önce Amerika'da kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Biden: Önce Amerikalılar

Biden, "Dünya güvenli olana kadar nihayetinde güvende olmayacağız. Önce Amerikalıların durumun üstesinden geldiğine emin olmak için çalışacağız, ancak daha sonra dünyanın geri kalanına yardım etmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Eğer bir fazlalığımız varsa, bunu dünyanın geri kalanıyla paylaşacağız" diyen Biden, ABD'nin aşıyı DSÖ öncülüğünde yürüttüğü COVAX programına şimdiden 4 milyar dolar taahhüt ettiğine dikkat çekti.

Biden, Asya'daki aşı üretimi ve dağıtım ağını genişletmek için Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleriyle birlikte çalışmayı da taahhüt etti.

Çalışma Güneydoğu Asya'daki aşı eksikliklerini gidermeyi amaçlıyor.

ABD'lilerin aşılanması bitene kadar aşı bağışlanmayacak

Beyaz Saray, Amerikan nüfusunun tamamı aşılanana kadar hiçbir aşı bağışlamayacağını yineledi.

Basın sekreteri Jen Psaki de, ABD'nin diğer ülkelerden gelen paylaşma taleplerini reddettiğini söyledi. Psaki, "Dünyanın dört bir yanından talepler geldi, ancak hiç kimseye doz sağlamadık" dedi.

Dünya ABD’ye tepkili

ABD’nin her vatandaşını 3’er kez aşılamaya yetecek aşı bulundurmasına sivil toplum örgütleri karşı çıkıyor

Uzmanlar ABD'nin aşıları Amerikalıların aşıya erişimini önemli ölçüde etkilemeden diğer ülkelere bağışlayabileceğini düşünüyor, ancak Beyaz Saray’ın buna yanaşmamasına tepki gösteriyor.