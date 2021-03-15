Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbekistan Hava Yolları’nın 28 Mart’tan itibaren Ürgenç- İstanbul-Ürgenç seferini başlatacağı, seferin haftada bir kez düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, ilk Ürgenç-İstanbul seferinin 28 Mart yerel saatle 09.30'da (TSİ 07.30) gerçekleştirileceği belirtildi. Ürgenç Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından hareket edecek Özbekistan Hava Yolları uçağı TSİ 11.50'de İstanbul'a varacak.

Semerkant-İstanbul seferleri yeniden başlayacak

Özbekistan Hava Yolları, Ekim 2017’de başlayan ancak Mart 2020'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya aldığı Semerkant-İstanbul seferlerine bir yıl aradan sonra yeniden başlayacak.

Haftada üç kez düzenlenecek Semerkant-İstanbul seferi, 29 Mart'ta yerel saatle 20.05’te (TSİ 18.05) yapılacak.

Özbekistan Hava Yolları, halihazırda her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri düzenliyor.

Geçen hafta Özbekistan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması konusunu da ele aldıklarını kaydederek, Türk Hava Yolları ve Özbekistan Hava Yolları ile özel şirketlerin farklı şehirlere uçuş sayılarını artırması konusunu görüştüklerini aktarmıştı.