Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikat, dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildi.

Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.