Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA, Reuters
DSÖ'ye bağımsız soruşturma açılması kararlaştırıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de sarstı. Üye ülkeler örgütün koronavirüs sürecini nasıl yönettiğiyle ilgili bağımsız bir soruşturma açılmasını kabul etti.
DSÖ'nün salgına karşı aldığı önlemler ve salgını yönetiş biçimi dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
İsviçre’nin Cenevre kentinde salgın nedeniyle nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen DSÖ yıllık toplantısında Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ’nün koronavirüs salgınını yönetimi, virüsün kaynağı ve insandan insana nasıl bulaştığı konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.
DSÖ Genel Direktöründen mesaj
Yıllık toplantının kapanışında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hesap verilebilirliği herkesten fazla biz istiyoruz" dedi.
Tedros ayrıca, DSÖ olarak, salgınla küresel mücadelenin koordinasyonunda 'stratejik liderlik' sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Etiketler: DSÖSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 17:14
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