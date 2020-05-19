DSÖ'nün salgına karşı aldığı önlemler ve salgını yönetiş biçimi dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İsviçre’nin Cenevre kentinde salgın nedeniyle nedeniyle video konferans yoluyla düzenlenen DSÖ yıllık toplantısında Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ’nün koronavirüs salgınını yönetimi, virüsün kaynağı ve insandan insana nasıl bulaştığı konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.

DSÖ Genel Direktöründen mesaj

Yıllık toplantının kapanışında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hesap verilebilirliği herkesten fazla biz istiyoruz" dedi.

Tedros ayrıca, DSÖ olarak, salgınla küresel mücadelenin koordinasyonunda 'stratejik liderlik' sunmaya devam edeceklerini belirtti.