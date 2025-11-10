Duman 18ºC Ankara
Dünya
AA 10.11.2025 10:49

DSÖ'den, çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle akan kanın durdurulması çağrısında bulundu.

DSÖ'den, çatışmaların devam ettiği Sudan'da "kan dökülmesine son verilmesi" çağrısı

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Sudan'ın Faşir kentinde doktor Adam İbrahim İsmail'in öldürülmesini üzüntüyle öğrendiklerini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Dr. İsmail'in yasını tutuyor ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesini talep ediyor. Sudan'da kan dökülmesine son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.

Doktor İsmail, Faşir kentindeki Suudi Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Sudan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
