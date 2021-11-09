Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme desteği sağlayacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Dünya Sağlık Örgütü, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 101 kişinin hayatını kaybettiği yakıt tankeri patlamasının ardından ülkeye 6,6 ton acil tıbbi malzeme gönderdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone Temsilcisi Dr. Steven Shongwe, yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kazanın ardından DSÖ Sierra Leone yetkililerinin 24 saat içinde seferber edildiğini söyledi.
Shongwe, kazada yaralananların acil müdahale için DSÖ'nün ülkeye 6,6 ton acil tıbbi malzeme sevk ettiğini duyurdu.
[Fotoğraf: AP]
Gönderilen malzemelerin ciddi yanıkları olan 600 kadar kişinin tedavisinde kullanılabileceği ifade edildi.
Yakıt tankeri ile bir araç çarpışmıştı
Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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