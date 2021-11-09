Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın sebebiyle yaşanan tedarik krizi, kamyon şoförlerine talebi artırdı.

Ülkede sadece bu yıl 80 bin şoföre ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor. Sektöre artan talep maaşlara da yansıdı.

Normalde yıllık 47 bin dolar kazanan kamyon ve tır şoförlerinin maaşı yıllık 57 bin dolara kadar çıktı.

Kamyon şoförlerine talep arttı

Artan maaşlar sonrası binlerce kişi sürücü kurslarının yolunu tuttu.

Kamyon şoförlüğü için başvuranlar arasında salgın sebebiyle sektörü darbe yiyen taksiciler ve market çalışanları bulunuyor.

Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıdan en çok etkilenen ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri. Ülkede en temel ihtiyaç maddelerini bulmakta dahi zorluk yaşanıyor.