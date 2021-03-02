Açıklamanın sahibi, DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, şu anda dünyanın odaklandığı tek şeyin COVID-19'un bulaşmasının mümkün olduğunca düşük seviyelere çekilmesi olduğunu söyledi.

Ryan, öte yandan, aşıların en azından hastaneye yatışları ve ölümleri ciddi ölçüde azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

DSÖ yetkilisi, "Akıllıca davranırsak, hastaneye yatışları ve ölümleri bitirebilir, bu salgının oluşturduğu trajediyi ortadan kaldırabiliriz." diye konuştu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında, dünya genelinde şu ana kadar 115 milyondan fazla vaka görüldü, 2 milyon 552 binden fazla kişi hayatını kaybetti.