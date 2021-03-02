Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla hazırladığı tazminat planının kamu destek kurallarına uyup uymadığını soruşturacak.

Almanya, yasaları uyarınca kömürden elektrik üretimini 2038 yılına kadar bitirecek.

Uygulamanın AB mevzuatına uygunluğu değerlendirilecek

AB'den yapılan açıklamada, Almanya'nın, linyit santrallerinin erken kapatılmasını teşvik etmek için üreticilerle 4,35 milyar euroluk tazminat ödenmesini içeren anlaşmalar yapmaya karar verdiği işaret edildi.

Söz konusu uygulamanın AB mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirileceğine dikkat çekildi.

Kamu desteklemeleri AB'nin görev alanında

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.