Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yılın son basın toplantısını gerçekleştirdi.

"2021'i hüzünle geride bırakırken 2022'ye umutla bakmalıyız"

Video konferans olarak düzenlen toplantıda Ghebreyesus, "2021, 3,5 milyon insanın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği yıl oldu. Bu, 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin toplam sayısından fazla" dedi.

Ghebreyesus, dünyanın salgında bu yıl yaşadığı deneyimden ders alması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"2021 birçoğumuz için sancılı bir yıl oldu. Ama 2022'nin boşa harcanan bir yıl olmasına izin veremeyiz. Yeni bir yıla yaklaşırken, hepimiz bu yılın bize öğrettiği acı verici dersleri öğrenmek zorundayız. 2022 salgınının sonu olmalı. Ama aynı zamanda başka bir şeyin, yeni bir dayanışma çağının da başlangıcı olmalı. 2021'i hüzünle geride bırakırken 2022'ye umutla bakmalıyız."

''Üye ülkelerin yarısı nüfusun yüzde 40'ını aşılayabildi''

DSÖ üyesi 194 ülkenin sadece yarısının 2021 yıl sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ını aşılama hedefine ulaşabildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, aşı adaletsizliğinin giderilmesi çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, bugün, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ülkelere 800 milyonuncu aşı dozunun sevkiyatının yapıldığını, bu dozların yarısının son üç ayda gönderildiğini söyledi.

Omicron'da hastaneye yatış daha düşük

DSÖ'nün COVID-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Omicron'a ilişkin sorular üzerine bu varyantın Delta'dan daha şiddetli olup olmadığını söylemek için henüz yeterli veriye sahip olmadıklarını vurguladı.

Kerkhove, bununla birlikte Omicron varyantı taşıyanların hastaneye yatış oranlarının daha düşük olduğunu gösteren bazı verilerinin olduğunu belirtti.