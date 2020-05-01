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DSÖ Genel Direktörü Bakan Koca'yı Twitter'da takibe aldı
[Fotoğraf: AA]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medyada takibe aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Twitter'da takibe alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü." paylaşımını retweet etti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Twitter hesabında Türkçe paylaşıma yer vermesi dikkati çekti.
Etiketler: DSÖ tedris ghebreyesus Fahrettin KocaSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 11:11
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