Rusya'da son 24 saatte 7 bin 933 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi.

Hayataını kaybedenlerin sayısı ise 96 artarak, bin 169'a ulaştı.

Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 257 bin 996 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 bin 429.