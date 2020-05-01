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Rusya'da 24 saatte 7 bin 933 yeni vaka
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya son 24 saatte 7 bin 933 koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi.
Rusya'da son 24 saatte 7 bin 933 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi.
Hayataını kaybedenlerin sayısı ise 96 artarak, bin 169'a ulaştı.
Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 257 bin 996 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 bin 429.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 10:50
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