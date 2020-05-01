Robert Koch Ensititüsünde yer alan rakamlara göre Almanya'da son 24 saatte bin 639 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 160 bin 758'e yükseldi.

Ölü sayısı ise 193 artarak 6 bin 841'e ulaştı.

Dünya genelinde toplam koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 257 bin 996 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 bin 429.