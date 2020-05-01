NASA, 2024 yılına kadar astronotları Ay'a taşıyabilecek iniş sistemeleri geliştirmek için SpaceX, Blue Origin ve Dynetics uzay şirketleri ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bir sonraki insanlı görevde, robot teknolojilerindeki sıçramalar ile NASA'nın iniş sistemlerini tasarlamak ve geliştirmek için üç şirketin birlikte çalışma planı oluşturulacak.

Geçtiğimiz yıl Jeff Bezos, Blue Origin'in Ay'a iniş sistemi Blue Moon tasarımını tanıtmıştı.

Gelecek ay NASA için ilk insanlı görevini başlatacak olan SpaceX, mürettebatı ve 100 metrik tona kadar kargoyu Ay'a göndermek için Starship iniş sistemini geliştirecek.

Dynetics insan iniş sistemini geliştirmek için 25 ortaktan oluşan bir ekibi yönetecek.