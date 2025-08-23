Açık 32.8ºC Ankara
Dünya
AA 23.08.2025 13:43

DSÖ: Gazze'de 15 bin 600'den fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 3 bin 800'ü çocuk 15 bin 600'den fazla kişinin özel bakım için tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DSÖ: Gazze'de 15 bin 600'den fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kritik durumdaki kişilere yönelik tıbbi tahliyeyi desteklediği için teşekkürlerini ileten Ghebreyesus, "Gazze'de hala 3 bin 800'ü çocuk 15 bin 600'den fazla hasta, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Gazze'den ve daha fazla ülkeden tahliyelerin artırılmasına ve hayat kurtarıcı bakım sağlanmasına yardımcı olmak için erişimin artırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

