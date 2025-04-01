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Dünya
AA 01.04.2025 00:18

DSÖ, Filistin Kızılayı çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesini kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 8 Filistin Kızılayı çalışanının görev başındayken İsrail saldırısında öldürülmesini kınadı.

DSÖ, Filistin Kızılayı çalışanlarının İsrail saldırısında öldürülmesini kınadı

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının İsrail tarafından hedef alınmasına ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

Görev başındaki 8 Filistin Kızılayı çalışanına yönelik ölümcül saldırıyı kınayan Ghebreyesus, DSÖ'nün hala kayıp olan Esad El Nassasra'nın sağlığı konusunda ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca sağlık çalışanları her zaman korunmalı. Bu meslektaşlarımızın ölümlerinin yasını tutuyoruz. Sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'de ateşkesin yeniden başlaması çağrısını da yineledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Devleti Kızılay İsrail
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