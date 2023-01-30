DSÖ, COVID-19 acil durum komitesinin salgının küresel alarm gerektirip gerektirmediğiyle ilgili son toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, COVID-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu (PHEIC) oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

"Muhtemelen bir geçiş noktasında" olan salgının, insan sağlığına yönelik yüksek küresel riskini koruduğu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Komite, şu anda küresel olarak dolaşan Omicron alt soyları yüksek oranda bulaşıcı olmasına rağmen, daha önceki varyantlarla karşılaştırıldığında enfeksiyon ve ciddi hastalık arasında bir ayrıştırma olduğunu kabul etti. Ancak virüs, öngörülemeyen özelliklere sahip yeni varyantlara dönüşme yeteneğini koruyor."

Açıklamada, bu nedenle COVID-19'un klinik özelliklerini uygun şekilde karakterize etmek için hastaneye yatışlar, yoğun bakım ünitesi kabulleri ve ölümler hakkında daha iyi araştırma ve raporlamaya ihtiyaç duyulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada virüsün kontrolsüz dolaşımı bağlamında devam eden evrimi ve ülkelerin ölüm, hastaneye yatış ve sıralama ile ilgili verileri raporlama ve paylaşılmasındaki önemli düşüşle ilgili endişeli olunduğunun altı çizildi.

Salgının "bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabileceği" ifade edilen açıklamada, virüsün küresel etkisini sınırlandırmak için bazı önerilere yer verildi.

Söz konusu öneriler, "aşılamaya yönelik ivmenin korunması, COVID-19 aşılamasının yaşam boyu programlara dahil edilmesi, ortaya çıkan varyantları tespit etmek, değerlendirmek ve izlemenin sürdürülmesi, virüsün epidemiyolojisindeki önemli değişikliklerin belirlenmesi, seyahatle ilgili uluslararası önlemler düzenlemeye devam edilmesi" olarak sıralandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, son 8 haftada COVID-19 nedeniyle 170 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.