Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörlüğünün ABD'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) ile yaptığı araştırmada, salgının ilk iki yılına dair veriler paylaşıldı.

Araştırmaya göre, 2020-2021'de DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'ne bağlı 53 ülkedeki en az 17 milyon kişide en az 3 ay boyunca COVID-19 belirtileri görüldü.

DSÖ'ye göre, 3 ay ve daha fazla COVID-19 belirtileri gösterenler, "uzun COVID-19 geçirmiş" olarak tanımlanıyor.

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Bu zaman aralığında "uzun COVID-19" vakaları bölgede yüzde 307 artış gösterirken kadınların "uzun COVID-19"a yakalanma riskinin erkeklere oranla 2 kat fazla olduğu gözlemlendi.

Araştırmada ifadelerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, uzun COVID-19'un nedenleri ve etkilerine dair hala birçok şeyin öğrenilemediğinin altını çizerek, "Bölgemizde milyonlarca kişi, ilk COVID-19 enfeksiyonuna yakalandıktan aylar sonra hala zayıflatıcı belirtiler geçiriyor. Sessizlik içinde bunları yaşamaya devam edemezler. Hükümetler sağlık kuruluşlarıyla çözüm bulmak için birlikte çalışmalı." dedi.

Dünyada 145 milyon kişide uzun COVID-19 semptomları var

IHME Direktörü Dr. Christopher Murray ise araştırmaları sonucu salgının ilk iki yılında dünya genelinde 145 milyon kişinin uzun COVID-19 belirtilerinden üçünü yaşadığı bilgisini verdi.

Milyonlarca kişinin, COVID-19'un kalıcı etkileri nedeniyle hala bu belirtilerle yaşamayı sürdürdüğünü vurgulayan Murray, bu kişilerin sağlık ve günlük yaşamlarının ciddi etkilendiğinin altını çizdi.