Almanya'da enerji krizinin faturası tüketicilere yansıyor
Almanya'da yaşanan enerji krizinin sonuçları hanelere ve işletmelere yansımaya başladı. Emekli bir polise "Kasım'dan itibaren ödediği sabit tutarın yaklaşık 14 kat fazlasını ödemesi gerektiğine" dair gelen bildirim büyük şaşkınlık yarattı. Benzer faturaların yakın süreçte tüm tüketicilere yansıması bekleniyor.
Almanya'da enerji krizinin faturası tüketicilere yansıyor.
Hükümetin haneleri korumaya yönelik adımları henüz hayata geçmeden, gaz ve elektrik dağıtım şirketleri zamlı tarifeleri tüketicilere göndermeye başladı.
Alman Bild Gazetesi faturalarla ilgili bir ihbar hattı kurdu.
Aylık 165 euro doğal gaz faturası 2 bin 268 euroya yükseldi
Bu hatta gelen başvuru üzerine yapılan habere göre, Zwickau şehrinde oturan bir emekli polis, Alman gaz tedarikçisi MITGAS'dan bir mektup aldı.
Şirket kasım ayından itibaren kendisinin aylık 165 euro değil, 2 bin 268 euro ödemesi gerektiğini yazmıştı.
Polis memuru, çaresizlik içinde ne yapacağını bilmediğini söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda da, 176 euro gelen faturasının 3 bin 400 euroya çıkmasına tepki gösteren bir işletme sahibinin tepkisi, Almanya'da büyük ses getirmişti.