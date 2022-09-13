Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Ermenistan güçleri, Daşkesen, Kelbecer ve Laçın'da Azerbaycan askerlerini hedef aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına mayın döşemek dahil yasa dışı adımlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nE (BMGK) bir mektup gönderdi.

Letter from FM @Bayramov_Jeyhun on continued illegal military activities of #Armenia, including the planting of mines on the territory of #Azerbaijan, was circulated as #UNGA & #UNSC documents.



????https://t.co/Nw18szdCfz pic.twitter.com/gcGOYA7eKg — MFA Azerbaijan ???????? (@AzerbaijanMFA) September 13, 2022

Erivan bir kez daha saldırdı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi.

Ermenistan güçleri; Daşkesen, Kelbecer ve Laçın'da bazı askeri noktalara havan toplarının da dahil olduğu ağır silahlarla ateş açtı. Azerbaycan saldırıya karşılık verdi.

Gece boyunca yoğun çatışma yaşandı. Saldırı sonucu bazı Azerbaycan askerlerinin şehit olduğu açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışma ve kayıpların sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunun altını çizdi ve "Ermenistan'ın provokasyon peşinde" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Ermenistan'ın asıl amacının, barış anlaşmasını ve işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen imar ile yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunu açıkladı.