Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Ermenistan güçleri, Daşkesen, Kelbecer ve Laçın'da Azerbaycan askerlerini hedef aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına mayın döşemek dahil yasa dışı adımlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nE (BMGK) bir mektup gönderdi.

Letter from FM @Bayramov_Jeyhun on continued illegal military activities of #Armenia, including the planting of mines on the territory of #Azerbaijan, was circulated as #UNGA & #UNSC documents.



