Dövme ile cilt kanseri arasında ilişki var mı?

Güney Danimarka Üniversitesi’nden biyostatistikçi Signe Bedsted Clemmensen ve ekibi, ikizler üzerinde yürüttükleri iki farklı çalışma yöntemiyle dövme ve kanser arasındaki olası bağlantıyı inceledi.

2.367 ikiz üzerinde yapılan bir kohort çalışması, dövmeli bireylerin cilt kanserine yakalanma riskinin neredeyse dört kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Bir diğer çalışma ise, 316 ikiz çiftini karşılaştırarak, dövmeli bireylerin kansere yakalanma riskinin yüzde 33 ile 62 arasında daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, dövme mürekkebinde bulunan bazı kimyasalların vücutta birikerek bağışıklık sistemini etkileyebileceğini belirtiyor.

Lenf bezlerinde mürekkep parçacıklarının biriktiğini tespit eden bilim insanları, bağışıklık sisteminin bu yabancı maddelere sürekli tepki veriyor olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, çalışmada belirli mürekkep renkleriyle kanser riski arasında net bir ilişki kurulamadı. Ancak kırmızı mürekkebin alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, dövme yaptırmayı düşünen bireylerin mürekkep türlerini dikkatle seçmesi ve mevcut sağlık durumlarını göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor. Araştırmanın sonuçları, BMC Public Health dergisinde yayımlandı.