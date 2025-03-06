Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hijyen astornotları tehlikeye atabilir

Araştırmacılar, ISS’te 803 farklı yüzeyden örnek alarak istasyondaki mikrobiyal çeşitliliği inceledi.

Sonuçlar, ISS’in Dünya’daki insan yapımı ortamlara kıyasla çok daha düşük mikrop çeşitliliğine sahip olduğunu gösterdi.

İstasyondaki mikrobiyal toplulukların büyük ölçüde astronotların dökülen deri hücrelerinden oluştuğu tespit edildi.

Ayrıca temizlik ürünlerinden kalan kimyasalların istasyon genelinde yoğun olarak bulunduğu belirlendi.

Bilim insanlarına göre, ISS’teki mikrobiyal çeşitliliğin artırılması astronot sağlığını iyileştirebilir.

Uzmanlar, uzayda uzun vadeli yaşamın sürdürülebilir olabilmesi için Dünya’daki doğal mikropların kontrollü şekilde uzay ortamına dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırma, hijyenin korunmasının önemli olduğunu ancak aşırı sterilizasyonun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, ISS’te mikropların daha dengeli bir şekilde yönetildiği bir ekosistem oluşturulmasının astronotların sağlığını korumada etkili olabileceğini belirtiyor.